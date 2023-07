Arsenal golpea a Barcelona en su primer partido de pretemporada

El F. C. Barcelona español y el Arsenal inglés brindaron un partido lleno de goles (3-5) en el SoFi Stadium del Inglewood, California, Estados Unidos, como parte del Soccer Champions Tour. El duelo marcó el primer duelo del conjunto español, campeón defensor para la temporada 2023-2024 de La Liga.

La primera alegría fue blaugrana con el gol de Robert Lewandowski (7), pero luego vino el empate 1-1 de los “Gunners” gracias a la marcación de Bukayo Saka (13). Las alegrías no paraban en el SoFi Stadium. Raphinha ejecutó un tiro libre y tras una desviación en el brazo de Martin Ødegaard, el balón ingresó en la portería de Aaron Ramsdale (34) para darle de nuevo la ventaja al equipo de Xavi Hernández; Kai Havertz (43) otra vez empataba para los ingleses.

Fue al 55 cuando por primera vez el Arsenal lograba ponerse arriba en el marcador gracias a la anotación de Leandro Trossard (3-2). Dembélé tuvo al 75 el empate del partido, pero su remate se estrelló en la base del paral derecho del portero Ramasdale. Ese fallo tuvo consecuencias para el equipo español ya que Leandro Trossard hizo el 4-2 al 78 que terminó por matar a los de Xavi. Tras la anotación de Trossard, Balde estrelló otra pelota al tubo.

Parecía que todo terminaría así, pero los jugadores no bajaron el ritmo y aún se marcaron dos anotaciones más. Ferran Torres (88) hizo el 4-3 y Fabio Vieira (89) decretó el final 5-3.

Xavi Hernández comenzó esta gira con Ter Stegen, Dest, Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Gündogan, Pedri, Abde, Raphinha y Lewandowski.

Pero en la segunda parte, el técnico hizo variantes e hizo ingresar a otros jugadores para que se mostrasen y así empezar a ganarse un espacio en la alineación que será la principal en La Liga. Iñaki Peña, Sergi Roberto, Eric García, Koundé, Balde, Frenkie de Jong, Kessié, Fermín López, Ansu Fati, Ferran Torres y Dembélé fueron los jugadores que empezaron la segunda parte.

En tanto, el Arsenal, dirigido por el español Mikel Arteta, practicó cinco cambios. William Saliba, Jurriën Timber, Thomas Partey, Kai Havertz y Martin Ødegaard por Jakub Kiwior, Kieran Tierney, Jorginho, Emile Smith Rowe y Fabio Vieira, respectivamente.

