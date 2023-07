Jude Bellingham se estrena en las redes con el Real Madrid

A sus 20 años, y recién contratado por el Real Madrid, el futbolista Jude Victor William Bellingham, conocido futbolísticamente como Jude Bellingham, se estrenó esta noche con gol con el cuadro español durante el partido amistoso que sostuvo ante el Manchester United inglés como parte del Soccer Champions Tour, el cual se realiza en Estados Unidos.

El partido fue en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, y comenzó muy mal para el equipo del técnico neerlandés, Erik ten Hag, ya que en los primeros minutos de juego se lesionó el futbolista Mainoo.

Una fuerte falta de Casemiro sobre Rodrygo hizo caer al jugador del Real Madrid sobre la humanidad de Mainoo, quien ya no pudo regresar al terreno de juego y abandonó el juego. Su lugar fue ocupado por Eriksen.

Luego de ser anunciado como el flamante refuerzo de Real Madrid, Jude Bellingham se preparó de la mejor manera para iniciar con pie derecho su historia con el club merengue.

La acción se dio a los 6 minutos de juego. Antonio Rüdiger, desde su campo, mandó un balón largo a las espaldas de la defensa rival. Bellingham controló el esférico y tras una breve pausa hizo una gran definición por encima del guardameta Onana para el 1-0.

Así fue como quedó escrita la primera anotación del volante inglés con el Real Madrid, club que pagó 103 millones de euros (uno 897 millones que quetzales).

Not a bad first goal for @BellinghamJude at @realmadriden 😎

July 27, 2023