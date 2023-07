¿Qué le pasó? Carlos Bonavides aparece con moretones en el rostro

Carlos Bonavides reapareció ante los medios de comunicación en México y causó sorpresa al mostrar un par de moretones en el rostro, específicamente alrededor de los ojos, lo que provocó una ola de comentarios.

Los reporteros de inmediato notaron la situación física que atravesaba el actor por lo que no dudaron en preguntarle directamente qué le había pasado, a lo que él respondió.

“Pensamos que se lo habían agarrado”. Pero el famoso negó algo así porque “yo no soy violento, soy incapaz”, y procedió a explicar qué le ocurrió.

“Amanecí primero con una infección en el ojo y luego últimamente las ojeras las traía muy colgadas. Entonces, fuimos a una clínica donde me pusieron unas inyecciones y desgraciadamente se puso morado terrible”.

“Espero que desaparezca lo morado y las ojeras, pero soy incapaz de pelearme, yo no colaboro con la violencia de la sociedad”.

Detalles del actor

Carlos Bonavides, quien saltó a la fama al interpretar a Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor, señaló que llevaba más de una semana así:

“No se me quita, me pongo hielo, chochitos de árnica, pomada de árnica, entonces eso fue. Parece golpe, pero no”. “Las bolsas hacen que se me vea la cara muy cansada, nada más quiero quitarme las bolsas, pero me inyectaron y se me puso morado”, reiteró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Bonavides Oficial (@carlosbonavidesoficial)

Carlos aseguró que este tratamiento no es por vanidad: “Lo hago para que no se me vea la bolsota porque me veo muy mal, se me ve la cara muy cansada. Y como tengo carnosidades en la cara, los ojos se me ponen rojos”.

“Yo espero que mejore, pero si no mejora ya no me vuelvo a hacer nada, que me contraten como estoy (…) Yo no me maquillo, nada más me quito el brillo, pero nunca me maquillo. El actor debe presentarse como está”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Bonavides Oficial (@carlosbonavidesoficial)