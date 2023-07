David Beckham revela cómo fichó a Leo Messi para el Inter de Miami

La historia de Lionel Messi y el Inter Miami de la MLS ha sido un romance que empezó hace más de una década. El exfutbolista y co-propietario del club, David Beckham, reveló en una entrevista con The Athletic los detalles de cómo surgió la idea de fichar al legendario argentino y cómo finalmente se concretó el anhelo de verlo luciendo la camiseta salmón del equipo de Florida.

La idea de traer a Lionel Messi al Inter Miami no fue una ocurrencia reciente. Todo comenzó en una conversación distendida hace más de diez años, cuando David Beckham dialogaba con Jorge Mas, co-propietario del Inter de Miami junto al inglés. Después de unas copas de vino en una comida, Beckham mencionó la posibilidad de tener a Messi en el equipo. En ese momento, la idea parecía lejana pero emocionante.

