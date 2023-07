Apertura 2023: Videos imperdibles de la fecha uno

El viernes por la noche arrancó oficialmente la temporada 2023-2024 del futbol guatemalteco con la victoria de Deportivo Malacateco sobre Xelajú M. C. (2-0). En tanto, el sábado se le dio la continuidad a la fecha 1 del Apertura 2023 con tres duelos, donde se destacan las victorias de Guastatoya ante Municipal (0-1) y Antigua G. F. C. sobre Deportivo Achuapa (3-0), Comunicaciones solo igualó en casa ante Xinabajul (1-1). Asimismo, este domingo será el debut de Deportivo Zacapa ante Deportivo Mixco. En la fecha inaugural no se jugó el Deportivo Coatepeque-Cobán Imperial por el compromiso internacional de los “Príncipes Azules”.

De los cuatro partidos disputados, la criticada liga guatemalteca ya comenzó a hacer eco en las redes sociales por sus curiosidades, que, según muchos, solo pasan en nuestro futbol.

A espera de lo que acontezca entre “Gallos” y “Chicharroneros”, les presentamos tres videos del arranque del campeonato.

La caída de Rotondi

Se jugaba el minuto 26 de partido entre Municipal y Deportivo Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol cuando el futbolista y goleador argentino, Matías Rotondi, quedó en una clara posición de gol. El sudamericano arrancó casi desde la mitad de la cancha y se posicionó de cara al gol, pero llegando a los tres cuartos de cancha, el mal estado del engramillado le hizo una mala jugada. Rotondi resbaló y terminó por caerse para así desafortunadamente perderse la oportunidad clara de anotar el primer gol de Municipal en el campeonato nacional.

Los Rojos no pudieron en casa y terminaron cayendo ante el “Pecho Amarillo” con el autogol de César Calderón en complicidad con el portero Kenderson Navarro. De esta forma, el cuadro capitalino perdió rápidamente el estatus de invicto del Apertura 2023.

#Apertura2023 se va a caer. Se va a caer. Se cayó! Rotondi se pierde la oportunidad de marcar tras resbalarse debido al estado del césped. @Rojos_Municipal 0-0 @CD_Guastatoya pic.twitter.com/ghOW5z2Da1 — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) July 29, 2023

A pintar la línea de gol

La jornada sabatina se vio afectada por las constantes lluvias que actualmente afectan a gran parte del país. Uno de los escenarios deportivos más afectados fue el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Ese escenario deportivo acogía el duelo entre Antigua G. F. C. y Deportivo Achuapa. Además de la lluvia el fluido eléctrico había hecho de las suyas antes del inicio del duelo.

Lo curioso de este duelo fue que al inicio del segundo tiempo, y luego de que la lluvia había hechos estragos en la gramilla tocó de forma apresurada pintar las líneas de gol debido a que había desaparecido por tanta agua. El suceso causó revuelo en las redes sociales.

#Apertura2023 manita de gato. Así pintan la línea de gol en el estadio pensativo luego que la lluvia borrara la elaborada antes del juego. @soyantiguagfc 1-0 @AchuapaD pic.twitter.com/X5qjPQmSJp — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) July 30, 2023

Golazo de Castellanos

Antigua G. F. C. ganaba cómodamente 2-0 a Deportivo Achuapa en el arranque del torneo. Pero la guinda al pastel de una noche fría y lluviosa, la puso el futbolista guatemalteco Oscar Castellanos al 89 al marcar un golazo de larga distancia para sentencia el 3-0 a favor de los coloniales.

Jaime Alas condujo el esférico y dejó pelota servida a Oscar Castellanos quien sin marca de rivales, con tiempo y espacio, sacó un derechazo de al menos 25 metros para enviar el esférico a la parte superior del ángulo izquierdo del portero Henry Orellana, quien se vio sorprendido y ni tiempo de lanzarse le dio.

Con este triunfo, Antigua G. F. C. apunta a ser el líder del certamen guatemalteco.

Abucheos a Kenderson Navarro

En el duelo entre Municipal-Deportivo Guastatoya se vio nuevamente el descontento de la afición local con su guardameta, el nacional Kenderson Navarro, criticado fuertemente en redes sociales tras cada presentación de los Rojos.

Durante el juego, y cada vez que Navarro jugaba el esférico, parte de la afición de Municipal abucheaba y hasta insultaba al portero rojo. Tras ese acontecimiento, al final del partido, el delantero y referente del club carmecí, Matías Rotondi, salió a la defensa de Navarro.

“Pedirle (a la afición) que lo respeten, porque es un joven y un portero con muchas condiciones. No es fácil atajar en un equipo grande. Nosotros le damos nuestro respaldo porque somos una familia. Es triste que se escuche esos abucheos”, dijo Rotondi en declaraciones a los periodistas al finalizar el partido.