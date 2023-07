Colombia logra histórico triunfo ante Alemania en el Mundial Femenino

Colombia logró un épico triunfo por 2-1 contra Alemania este domingo en Sídney con un gol en el último aliento del partido que deja al combinado cafetero a un paso de los octavos de final del Mundial Femenino.

La jugadora sensación Linda Caicedo rompió el cerrojo del partido en el 52 en una jugada personal que mostró una pincelada de su magia, mientras la goleadora germana Alexandra Popp puso la igualdad de penal al 89, cuando todo parecía que terminaría en tablas en el marcador, la defensa Manuela Vanegas anotó el gol del triunfo en tiempo de descuento al conectar de cabeza un tiro de esquina.

Colombia on 🔝!

A historic win for @FCFSeleccionCol puts them in a great position in Group H. 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC

