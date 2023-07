Juan Anangonó autocrítico tras el empate ante Xinabajul

En enfrentamiento por la primera jornada del Apertura 2023 en Guatemala, el delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó se convirtió en el salvador de Comunicaciones al anotar el único gol que permitió el empate (1-1) ante Xinabajul. Contrario a las declaraciones de su técnico, quien culpó al árbitro por el resultado, el delantero sudamericano elogió la labor del equipo rival y reconoció su buen juego en la capital guatemalteca.

“Sabíamos que el rival era un gran equipo, en este tipo de torneos todos los rivales son diferentes y complicados, ahora tenemos que salir y mostrar las ganas de ganar los partidos, como siempre lo ha hecho Comunicaciones”, indicó el delantero ecuatoriano en la zona mixta.

#Apertura2023 | ⚽🇪🇨 El delantero ecuatoriano Juan Anangonó, anotador del gol crema ante Xinabajul, da sus impresiones tras el empate por la primera jornada del Apertura 2023 Vía: @noel_solis pic.twitter.com/VgBG89UUv3 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 30, 2023

Juan Anangonó pasa de página y ya piensa en el Real España

Anangonó demostró su valía en el equipo de Comunicaciones al marcar un gol crucial durante el partido contra Xinabajul. Su buen posicionamiento como delantero en el campo no solo permitieron a su equipo evitar la derrota, sino que también dejó claro por qué es uno de los delanteros más destacados en la liga guatemalteca.

Aunque la idea de Comunicaciones era comenzar el torneo ganando para ganar confianza, Anangonó aceptó el empate como un resultado que no se puede cambiar y que forma parte del juego. Ahora, el equipo de Comunicaciones tiene nuevos retos por delante, y su mirada está puesta en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde enfrentarán al Real España en la primera jornada del Grupo C.

“La idea era empezar ganando, en lo personal contento por el gol pero siempre me dejará más feliz poder ganar, esa era la idea, es lo que siempre buscamos, lo principal es el grupo, ganar es lo que siempre queremos, el resultado no lo podemos cambiar toca pensar en el siguiente partido (…) En los torneos internacionales no podemos cometer errores porque te pasa factura, tendremos que ser inteligentes, tenemos que ganar sí o sí, en este tipo de torneos empezar ganando nos dará un gran ánimo para encarar lo que viene después, queremos ser protagonistas en ese torneo”, sentenció Anangonó.