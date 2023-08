Xavi Hernández estalla contra los árbitros tras empate ante Getafe

Xavi Hernández fue uno de los dos expulsados que tuvo el Barcelona ante Getafe en el arranque de La Liga, donde igualó 0-0 en el Coliseum Alfonso Pérez. El otro expulsado fue el brasileño Raphinha.

Pero el técnico blaugrana salió enfadado y con la espada desenvainada encaró la pregunta de los periodistas y se fue a la yugular contra La Liga y los árbitros españoles. Es de recordar que el central del Getafe-Barcelona fue César Soto Grado.

“Le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas (a Getafe) y a nosotros no, por eso me ha expulsado. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y uno de los primeros cambios que iban a implementar en la reglamentación era que entenderían más a los entrenadores porque estamos en tensión. No tiene importancia mi expulsión, lo hemos intentado de todas las maneras ante un rival muy rocoso. Nos llevamos un punto que es insuficiente, es una pena”, expresó Xavi a DAZN tras el encuentro.

Añadió: “El árbitro es quien lo permite, no hay otra. Están permitiendo demasiado. Si vendemos el producto de La Liga y tenemos esto, no ayuda a nadie”.

“Es un cúmulo de cosas, dejan jugar, a nosotros nos las pitan… No hay que darle más vueltas. El año pasado empezamos igual y acabamos bien. No hemos estado finos en la primera parte, pero hemos tenido ocasiones en la segunda. Ellos estaban cómodos perdiendo tiempo con el 0-0, es su futbol”, dijo.

#LaLiga | El Barcelona no solo no pudo ganar al Getafe sino perdió a Raphinha y a su técnico Xavi Hernández por expulsión. El cierre del duelo fue polémico ya que se pidió penaltis para casa equipo. #LALIGAEASPORTS https://t.co/uAcACpOMBK — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 13, 2023

Xavi y los otros temas

Sobre el empate: “No tiene importancia mi expulsión. Lo hemos intentado y hemos merecido ganar. Nos llevamos un punto que para nosotros es insuficiente”.

Posible penalti a Araujo: “Nos dijeron que si no eran manos claras no las pitarían y ha pasado al revés. No me gustó la reunión que tuvimos con los árbitros y no me han gustado hoy”.

Habla de su expulsión: “Le he dicho que a ellos les estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y nos dijeron que iban a entender a los entrenadores, que iban a entender la tensión que tenemos, y no ha sucedido hoy”.

Las interrupciones y el añadido eterno: “El árbitro es el que lo permite. Pienso que permiten demasiado y si al final vendemos el producto de La Liga y lo que tenemos es esto, no es positivo para nadie”.

En ese sentido, Xavi Hernández añadió: “Más de 20 minutos de añadido en total es una vergüenza. Con el tiempo efectivo se acabaría todo esto. Yo lo he dicho millones de veces”.

🗣️ Xavi Hernández, sobre los descuentos “Esto es otra vergüenza para mí. Tiempo efectivo y se acaba con esto. Estamos haciendo el ridículo” #ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/yuCqnQF8Gs — DAZN España (@DAZN_ES) August 13, 2023

