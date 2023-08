¡Habló Messi! Lionel se refiere a su primera final con Inter Miami

En su primera rueda de prensa como jugador del club floridano, ‘la Pulga’ se mostró muy agradecido por lo que ha vivido desde su llegada a Estados Unidos, hace poco más de un mes.

Añadió: “Estoy muy feliz de la decisión que tomé y no solo por lo deportivo, por como vamos, sino por mi familia, por como vivimos el día a día, la ciudad, esta nueva experiencia”.

Lionel Messi: “Estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país, que es algo que siempre me pasó por la cabeza”. pic.twitter.com/PQ9ttGMIPP

Una situación que comparó con su anterior experiencia, menos positiva, en el París Saint-Germain, donde llegó procedente del equipo de su vida, el FC Barcelona.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme de Barcelona, y por así decirlo fue de un día para otro (…) Eso se me hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que estoy viviendo acá”, dijo Messi.