Enfermera asesinó a siete recién nacidos e intentó matar a otros seis

Una enfermera británica de 33 años fue hallada culpable este viernes 18 de agosto del asesinato de siete recién nacidos y del intento de asesinato de otros seis en el hospital neonatal del noroeste de Inglaterra en el que trabajaba con bebés enfermos y prematuros.

Juzgada desde octubre de 2022, Lucy Letby estaba acusada de matar a los niños inyectándoles insulina o aire en las venas o sobrealimentándolos. El jurado del tribunal de Manchester Crown alcanzó su veredicto tras deliberar durante 22 días.

La joven de 33 años escribió una nota en la que decía “soy malvada” fue declarada culpable de matar a cinco bebés varones y dos niñas en el Hospital Countess of Chester y de atacar a otros recién nacidos, a menudo mientras trabajaba en turnos de noche, en los años 2015 y 2016.

In the Lucy Letby trial, after deliberating every weekday for 9 months, every juror MUST have had 'guilty', 'not guilty' or 'not sure' firmly in their mind as soon as the judge told them to retire and consider a verdict.

Enfermera se declaró inocente

Letby, que tenía 25 años en la época de las muertes, se declaró inocente repetidamente, incluso después de que en su casa aparecieran notas escritas por ella en las que se autoinculpaba.

Desde junio de 2015 varios pediatras del Hospital Countess of Chester, donde la acusada trabajaba, habían mostrado preocupación por el inhabitual número de muertes en su servicio, muchas descritas como “inexplicables” o “inesperadas”.

En mayo de 2017 se inició una investigación sobre la muerte de 15 bebés, que luego se amplió para incluir más casos. Letby fue inicialmente detenida en 2018 y 2019 y liberada sin cargos.

Descrita por la fiscalía como “calculadora” y sus métodos, como intencionalmente discretos, de forma que “no dejaban apenas rastro”, Letby habría “engañado” a sus colegas para hacerles creer que las muertes eran “solo una racha de mala suerte”.

Nurse Lucy Letby has been found guilty of murdering 7 babies and attempting to murder 6 others at The Countess of Chester Hospital. One family said, "She's just an evil person".

El jurado había sido informado de que envenenó a algunas de sus víctimas infantiles inyectándoles insulina y a otros les inyectó aire o les alimentó a la fuerza con leche, lo que a veces implicaba múltiples ataques antes de que murieran.

“Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos“, decía una nota manuscrita encontrada por agentes de policía que registraron su casa después de que fuera detenida. “Soy una persona horrible y malvada”, escribió. “SOY MALVADA, YO HICE ESTO”.

Algunas de las personas a las que atacó eran gemelos y en un caso asesinó a los dos hermanos. Intentó matar a una niña tres veces antes de conseguirlo al cuarto intento.

“A Lucy Letby se le confió la protección de algunos de los bebés más vulnerables. Poco sabían quienes trabajaban a su lado que había una asesina entre ellos”, dijo Pascale Jones, fiscal superior de la Fiscalía de la Corona.

LUCY LETBY TRIAL: BREAKING – Nurse Lucy Letby has been found guilty of murdering 7 babies and attempting to murder another 6 at the Countess of Chester hospital between June 2015 and June 2016.

She is the most prolific murderer of babies in the UK in modern times..

She is the most prolific murderer of babies in the UK in modern times.. pic.twitter.com/LxX9mrHTVQ — Judith Moritz (@JudithMoritz) August 18, 2023

“Hizo todo lo posible por ocultar sus crímenes, cambiando las formas con las que dañaba repetidamente a los bebés a su cuidado”, detalló.