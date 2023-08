Britney Spears golpeaba a Sam Asghari y revelan las imágenes

La semana pasada Britney Spears y Sam Asghari anunciaron su separación luego de 14 meses de matrimonio, aunque de acuerdo con documentos legales, ellos están separados desde el 28 de julio.

El modelo solicitó el divorcio y la razón citada para terminar con la unión matrimonial fueron “diferencias irreconciliables”. Poco a poco han surgido más detalles sobre los motivos que él pudo haber tenido para terminar su relación con la cantante.

La noticia de la ruptura llega luego de que TMZ revelara que la Princesa del Pop tenía problemas en su matrimonio debido a una supuesta infidelidad por parte de ella.

Ahora, medios internacionales han dado a conocer que fuentes cercanas a la ex-pareja revelaron que la intérprete de “Circus” lo agredió en repetidas ocasiones, llegando al punto de dejarlo marcado e incluso, con el ojo morado.

Las declaraciones coinciden con una serie de fotografías que han salido a la luz donde Asghari fue captado con un moretón en el ojo y mordeduras en el antebrazo.

Sam Asghari’s former makeup artist has come out in defence of #BritneySpears clarifying that TMZ and Sams ‘sources’ LIED about the origin of his bruising. Maxi says not only was this a result of stunt work – but Sam admitted as such to media at the time. https://t.co/kLCMYDfGpA

— #TheWomaninMe Oct 24 📖 (@freebritplease) August 19, 2023