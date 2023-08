Sergiño Dest se marcha al PSV en la Eredivisie

El lateral estadounidense Sergiño Dest ha vuelto a la Eredivisie después de un paso poco destacado por el FC Barcelona. El jugador, que llegó al club blaugrana en 2020 como uno de los laterales más prometedores del mundo, regresa a la liga que lo vio crecer en una cesión con opción de compra al PSV Eindhoven.

El FC Barcelona anunció oficialmente el acuerdo entre ambas partes, indicando que Sergiño Dest se unirá al PSV hasta el 30 de junio de 2024. El club neerlandés ha asegurado una opción de compra en el acuerdo, lo que significa que su futuro podría estar en los Países Bajos de manera permanente. Además, se ha revelado que el FC Barcelona mantendrá un porcentaje de una futura venta del jugador, asegurándose así de mantener un interés en su progreso.

La experiencia de Sergiño Dest en el FC Barcelona no ha sido la que muchos anticipaban. A pesar de sus credenciales como uno de los laterales jóvenes más prometedores en su llegada al equipo español, el jugador ha luchado por establecerse consistentemente en el once titular. A lo largo de dos temporadas, participó en 72 partidos, 56 de los cuales como titular, y anotó tres goles. Sin embargo, su impacto en el campo no logró mantenerse a la altura de las expectativas.

En un intento por recuperar su mejor forma y volver a destacar en el mundo del fútbol, Dest fue cedido al AC Milan en 2022. Sin embargo, su tiempo en Italia no resultó como se esperaba, ya que solo logró disputar 14 partidos durante su cesión. A pesar de su corta estadía en Milán, el jugador no pudo convencer al técnico Stefano Pioli para asegurarse un lugar permanente en el equipo italiano.

La partida de Dest también tiene un impacto en el FC Barcelona, ya que su salida acelera la llegada de Joao Cancelo al club catalán. Los culés han estado en conversaciones con el Manchester City para adquirir los servicios del lateral derecho portugués, una posición que ha sido una prioridad para el técnico Xavi. Se espera que en los próximos días se haga oficial la llegada de Cancelo, quien también llegaría al FC Barcelona a través de una cesión con opción de compra, debido a las limitaciones financieras del club.

Understand Barça and Man City are now discussing final details of João Cancelo deal! Not sealed yet but breakthrough expected soon 🔵🔴 #FCB

Cancelo, patiently waiting as he agreed terms with Barça weeks ago and wants the move.

Barcelona hope to get it done this upcoming week. pic.twitter.com/HaH3vHsf5w

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023