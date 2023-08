Comunicaciones presenta dos novedades en convocatoria

Comunicaciones de Guatemala se medirá este miércoles al Águila de El Salvador como parte de la cuarta semana de actividad de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2023; para el “Albo” será su tercera presentación, tras sus dos triunfos ante Diriangén y Real España, uno en Nicaragua y el otro en Guatemala, respectivamente.

Gerardo Gordillo y Diego Santis son las novedades en el listado de convocados del técnico uruguayo Willy Coito Olivera. Gordillo por ser su primera convocatoria internacional tras regresar al futbol nacional; y Santis por su no convocatoria, la cual es la segunda de forma consecutiva (una en Liga Nacional y esta internacional).

El cuadro de Comunicaciones publicó este mediodía en sus redes sociales la convocatoria de 23 futbolistas quienes viajan a El Salvador por vía terrestre. En ella se encuentran los tres porteros Fredy Pérez, habitual titular; Arnold Barrios, segunda opción; y el mundialista juvenil, Jorge Moreno.

Carlos Castrillo, Erick González, José Pinto, Matías Fracchia, Rafael Morales y Stheven Robles son los defensan convocados. Gerardo Gordillo es la gran novedad ya que tendrá la posibilidad de jugar en el plano internacional tras su regreso con la institución.

Los medios que viajan tierra salvadoreña: Antonio López, Brayan Chajón, Jorge Aparicio, José Contreras y José Corena.

Por último, Coito Olivera lleva a Anderson Ortiz, David Chuc, Edy Palencia, Jorman Aguilar Juan Anangonó, Lynner García y Oscar Mejía para la línea ofensiva.

Diego Santis

En la convocatoria llama la atención que el futbolista Diego Santis no viajó. A Diego, tampoco lo convocaron al duelo ante Deportivo Coatepeque por la fecha 4 del Apertura 2023 de la Liga Nacional.

Diego Santis fue convocado para el duelo ante Cobán Imperial de la tercera fecha del campeonato nacional (13 de agosto) y disputó 72 minutos cuando fue retirado del terreno de juego para darle oportunidad a Stheven Robles. Ese día, Comunicaciones derrotó a Cobán Imperial 2-0, con goles de José Corena y Luis Anangonó.

Luego, Comunicaciones descansó la siguiente semana en el tema internacional y el sábado se midió a Deportivo Coatepeque, duelo al cual no fue convocado Diego. Para este lunes, otra vez Santis no es llamado. De momento no hay un informe oficial de su institución para saber si esa separación de los juegos se debe a una lesión u otra situación.

