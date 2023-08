Video: Así fueron los 10 goles de Lionel Messi en la Leagues Cup

El Inter Miami conquistó el pasado sábado su primer título en su historia. Llegó de la mano del campeón del mundo, Lionel Messi, quien anotó en cada uno de los siete duelos que disputó en equipo de Gerardo “Tata” Martino durante el torneo de la Leagues Cup 2023, incluso, fue el artífice del gol en la final que les ayudó para llegar a la definición desde el punto penalti.

Este lunes, y luego de la euforia y la celebración, la cuenta del Inter Miami publicó en X (antiguamente conocido como Twitter) los 10 goles de su capitán, el número 10, en la Leagues Cup.

Los 10 goles de Messi

Lionel Messi comenzó con pie derecho con el Inter Miami el 21 de julio cuando debutó ante Cruz Azul, con un juego empatado 1-1 y con los penales a puerta, apreció un tiro libre magistral de Messi al 90+4 para darle la victoria al cuadro estadounidense y “Lio” sumó su primer gol.

En la segunda fecha de grupo, el 25 de julio, Messi anotó dos goles en la victoria de 4-0 del Inter Miami ante Atlanta United. Sumaba tres goles con su nuevo club.

Instalado en los dieciseisavos de final, Messi anotó dos goles al Orlando City (2 de agosto) en el triunfo 3-1 para sumar su diana número cinco.

Los 🔟 goles de nuestro 🔟 en la @leaguescup 🏆 pic.twitter.com/Hv9kMQuZ5l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 21, 2023

La fase de octavos de final representó el duelo más complicado de Lionel Messi y sus amigos. Empató 4-4 con F. C. Dallas. Fue una remontada épica la cual tuvo el sello de Messi al 85, era el segundo gol de Lionel ese duelo; siete en el torneo. El partido se definió con penaltis donde Messi también marcó gol.

Los cuartos de final dejaron el octavo gol del sudamericano en el triunfo holgado de 4-0 sobre Charlotte F. C. Messi hizo el cuarto gol del partido cuando restaban cuatro minutos para finalizar el duelo.

Se vinieron los juegos de la semifinal y el Inter se midió ante Philadelphia y lo elimino con un notable 4-1. Lionel Messi hizo un gol y sumó su novena anotación del campeonato.

La final. Esta se jugó el sábado 19 de agosto ante Nashville S. C. en territorio visitante para los dirigidos por el “Tata”. Messi abrió la cuenta al 23, pero Fafà Picault igualó a los 57. La final se decidió con lanzamientos desde el punto penalti. Messi no falló y concreto su remate. El partido lo definieron los porteros en esa extensa serie. Drake Steven Callender no falló su remate y detuvo el tiro de Elliot Panicco para ganar 10-9.

