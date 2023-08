Mando, de Yahritza y Su Esencia, comparte mensaje alarmante en redes

Yahritza y Su Esencia se vieron envueltos en un gran escándalo tras afirmar que no les gustaba la comida de México y otras tradiciones. Ante ello, muchos fans dejaron de seguirlos y solicitaron que ya no se les recibiera en ningún país.

Pese a su cancelación, la banda se mantuvo activa en redes sociales dando a conocer nuevas fechas de conciertos y lanzamientos. Sin embargo, Mando compartió un mensaje que preocupó a todos sus seguidores.

El mayor de los hermanos generó polémica y preocupó a sus seguidores cuando compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que hablaba de rendirse y pedía fuerza a Dios.

El inquietante mensaje de Mando incluyó un extracto de la canción “Colapso” de Kevin Kaarl, la cual habla sobre una persona que pide fuerzas al sentirse varado y espera volver a brillar.

El fragmento de la canción que compartió fue el siguiente: “Dios, dame fuerza, que ya me voy a rendir. Dios, dame fuerza, que siento que yo ya perdí”.

Las palabras de Mando hicieron un llamado a aquellas personas que han seguido la controversia de Yahritza y Su Esencia. “Ahora quiere llorar así después de que nos humilló con sus comentarios”, “Si todo se les vino encima cómo sentirse?”, “Si alguien se quita la vida será la culpa de toda esa generación de cristal”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Algunos fans compartieron sus pensamientos sobre la situación, señalando la importancia de la empatía y recordando que las figuras públicas también enfrentan dificultades personales.

El mensaje de Mando llegó en un momento crucial para la agrupación, ya que recientemente habían iniciado su gira por Estados Unidos, titulada ‘The Obsessed Tour’.

Esta gira ha sido un éxito rotundo, con entradas agotadas en 10 conciertos en ciudades como Seattle, Portland, San Diego, Riverside y Santa Ana.

A pesar de este logro, la preocupación por la situación personal de Mando ha capturado la atención de sus seguidores, quien después de unas horas respondió algunas preguntas de sus fanáticos en su cuenta de Instagram. En una de ellas reveló que su inspiración para seguir haciendo música es Dios.

Dicha respuesta la compartió con una fotografía de sus hermanos en alguna de sus presentaciones, lo que indica que pese a las críticas que la banda ha recibido las últimas semanas, Mando, Yahritza y Jairo se mantienen unidos como familia.

La vocalista emite su opinión

Yahritza Martínez se sinceró y contó que una de las cosas que más le dolieron de toda esta situación llena de críticas, fue el observar cómo algunos mexicanos no apoyaban a otros mexicanos, y en su lugar se encargaban de perjudicarlos todavía más.

“Y pues mirar que los mexicanos, no apoyan a los mexicanos…”, dijo la líder del grupo con la voz quebrada. “Y pues la gente cree que es más de, o tu no apoyas al país ni nada, pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México”.

Yahritza aclaró que sí les gusta la comida mexicana y que sólo uno de sus hermanos es más “delicado” para el picante, razón de que no le guste comer guacamole, ni salsas de ningún tipo. De igual forma comentó que la cara que hizo cuando recibió el refresco en bolsa, fue para molestar a su hermano porque siempre la graba y ella siempre le pone caras graciosas.

