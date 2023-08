¡Terrible noticia para la “X”! Efraín Bristan se perderá el resto de torneo

Las malas noticias continúan para el Xinabajul de Huehuetenango tras confirmarse la baja, por lesión del futbolista panameño Efraín Bristan. Este es el segundo golpe que recibe el representativo huehueteco luego del caso del nacional Marvin Ceballos. Esto representa complicaciones para el resto del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional para el cuadro huehueteco.

“Durante el encuentro del pasado sábado frente al Deportivo Malacateco, nuestro jugador Efraín Bristan sufrió un golpe el cual ya no le permitió seguir en el partido”, informó Xinabajul en su perfil de Facebook.

Agrega: “El día de hoy (lunes) se le realizaron los exámenes médicos correspondientes y se determinó que su lesión lamentablemente es ruptura total de ligamento cruzado, el club está haciendo todos los trámites correspondientes para que Efraín sea intervenido quirúrgicamente lo más rápido posible”.

Ante dicha lesión, el futbolista centroamericano se pierde el resto de la campaña. En ese sentido, Xinabajul le envió un mensaje de aliento en estos momentos difíciles que vive Bristan.

“Expresamos nuestro total apoyo hacia el panameño Efraín. Junta directiva, jugadores y pueblo huehueteco le deseamos la mejor recuperación y que este proceso le fortalezca en todos los aspectos y lo podamos tener de nuevo vistiendo la camisa de nuestro Xina-Huehue”.

Por último, escriben: “Ánimo ‘Efra’, todo Huehuetenango está con vos”.

Caso Marvin Ceballos

El pasado jueves 17 de agosto, el club informó que su futbolista Marvin Ceballos había sufrido una grave lesión. “Durante el entrenamiento matutino de este día, desafortunadamente nuestro jugador y capitán Marvin Ceballos sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Se le realizaron los exámenes médicos y radiológicos los cuales lamentablemente determinaron un diagnóstico de ruptura completa de ligamento cruzado anterior”, comunicó.

En este caso, el jugador ya se pronunció y lamentó lo ocurrido. “Mis cicatrices me recordaran siempre que sobreviví a heridas profundas. Eso en sí mismo es un gran logro. Y me recuerdan que el daño que la vida me ha infringido me ha hecho más fuerte, más resiliente”, escribió en la plataforma X (anteriormente conocido como Twitter).

“Es un momento bastante difícil en mi vida, han sido días complicados de asimilar lo sucedido y de no encontrar las palabras para poder describir lo que siento. Pero quiero tomarme el tiempo para agradecerle a cada persona que con una llamada, mensaje, publicación, comentario, visita o de alguna otra manera me han mostrado su cariño y solidaridad”, señaló quien fuera mundialista Sub-20 en 2011.

