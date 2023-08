“No quise causar zozobra”, señala presidenta del TSE sobre amenazas recibidas

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, se refirió este martes 22 de agosto a las amenazas de las cuales ha sido víctima desde hace meses y por las cuales ya se abrió una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

Fue el pasado domingo 20 de agosto, en el marco de la jornada de votaciones del balotaje presidencial, que se conoció con respecto a las intimidaciones contra la magistrada. La jefa del MP, Consuelo Porras, dijo durante una conferencia de prensa que se le daba seguimiento a este caso y ya se tenían avances.

En tanto, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la magistrada dijo hoy que en junio recibió un mensaje de texto donde se expresaban amenazas en su contra.

Sin dar fechas exactas, señaló que no lo notó en el momento en que ingresó a su teléfono, sino que días después pudo percatarse de esta comunicación. Indicó que esto se dio porque casi no revisa su bandeja ya que generalmente está llena de publicidad.

“Después lo encuentro. Lo que hice en cuanto lo vi es poner la denuncia en el Ministerio Público. Ni siquiera lo comenté con mis compañeros, mucho menos en público, por el momento que estábamos viviendo de la cercanía del evento electoral”, expresó.

“A criterio personal mío preferí resguardármelo y mejor tomar acciones ante el MP, porque no quería causar ningún inconveniente a los ciudadanos, en el sentido que también ellos dijeran están amenazando a los magistrados, más que todo a los miembros de juntas electorales y que dijeran imagínense a nosotros”, añadió.

Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE: “En junio me llegó una amenaza por mensaje de texto. Fue hasta días después, por querer limpiar el teléfono (de los mensajes sin leer), que la encontré; ni siquiera la leí inmediatamente. Lo que hice fue poner una… pic.twitter.com/87CdpSUIbN

Palencia resaltó que no quiso causar zozobra pues, al contrario, su mensaje ante la población siempre ha sido de tranquilidad. “Esa es mi lógica, prefiero poner del conocimiento a quien corresponde y hasta ahí”, manifestó.

Este mensaje no ha sido el único con el cual han intentado amedrentarla, pues mencionó que esta situación se ha repetido en otras ocasiones en el transcurso de los últimos meses.

“He recibido otro tipo de amenazas, siempre por vía telefónica. También recibí el mismo, que ustedes conocen por la magistrada Alfaro y el magistrado Aguilera, o creo que es el mismo por lo que dijeron. Y no es que no se le dé importancia, se le da, pero yo he privilegiado el interés de la mayoría al mío personal”, aseguró la entrevistada.