Jennifer Aniston ha intentado llevar una vida tranquila lejos del escándalo; sin embargo, esta vez no pudo ha encendido la polémica mundial al revelar un excéntrico y polémico tratamiento para el rejuvenecimiento facial.

Los famosos de Hollywood, como la actriz, tienen decenas de tratamientos para mantener su aspecto físico lo más joven posible. El paso de los años los castiga en una industria superficial, que pareciera obligarlos a acudir a métodos excéntricos para mantener la piel.

La hermosa ex de Brad Pitt no escapa de estas excentricidades. En una entrevista que ofreció para The Wall Strett Journal, en la que habla de su más reciente éxito, The Morning Show, cuenta lo que hace para lucir joven, a pesar de cruzar la barrera de los 50.

“There was a time in my world, my career, where I realized it’s not being aggressive or combative or bitchy or emotional to stand up for what you deserve and what you want. It’s a tough muscle to build. And also be loved and respected. It’s hard to achieve.” Jennifer Aniston pic.twitter.com/u9tl5twxnm

— Jennifer Aniston Quotes (@JeniAniQuotes) August 23, 2023