París 2024: ¿Logró Luis Grijalva clasificar a los Juegos Olímpicos?

Este domingo 27 de agosto nuevamente el fondista guatemalteco Luis Grijalva dio otra demostración de su talento y capacidad al quedar cuarto lugar en la final de los 5 mil metros del Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023 (Hungría) y quedó cerca de alcanzar la marca mínima que establece el Comité Olímpico Internacional (COI) para los Juegos Olímpicos París 2024.

El estadio Centro Nacional de Atletismo fue escenario nuevamente de otra categórica participación de Luis Grijalva. Así como la dada hace apenas tres días (jueves 24 de agosto). El nacional llegó a la final de los 5 mil metros al ganar su hit eliminatorio con 13:32.72 minutos, y este domingo pudo reducir su tiempo en la finalísima a 13:12:50 minutos, y quedó cerca de alcanzar los 13:05:00, la marca mínima para asistir a sus segundos Juegos Olímpicos París 2024. Ante ello, el guatemalteco deberá buscar su clasificación en las siguientes competiciones.

Juegos Olímpicos 2021

Sin mayor apoyo o nulo compromiso de las autoridades guatemaltecas del deporte, Luis Grijalva le ha dado al país demasiadas alegrías. Pudo haber cambiado su bandera de participación, pero su sueño siempre fue representar a Guatemala en las justas del deporte más importante a nivel mundial.

Con tal esfuerzo, el nacional Luis Grijalva ha hecho realidad sus sueños y este domingo hizo otra gesta para el deporte nacional, que lo dejó cerca de adquirir el boleto a los Olímpicos de París 2024. Sus primeras justas veraniegas fueron en el 2021 cuando se celebraron en Tokio. En esas olimpiadas, Grijalva estuvo lejos del podio, pero alcanzó un récord nacional, el cual lo convirtió en el hombre más veloz del país en los 5 mil metros.

Pese a no alcanzar este domingo su clasificación a los Juegos Olímpicos, Luis Grijalva mantiene vivas las esperanzas e ilusiones de conseguir más adelante ese boleto. Es desde ya, una promesa para el deporte nacional de conseguir una segunda medalla olímpica para el país. Así como lo hizo Erick Barrondo en los 20 kilómetros marcha.

José Barrondo

Guatemala al día de hoy tiene solamente un atleta oficialmente clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024. Es José, el de la dinastía Barrondo. Él consiguió su boleto el 3 de junio de 2023 en el Gran Premio Internacional Cantones de la Coruña, España. Finalizó en la séptima posición de los 20 kilómetros marcha con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 42 segundos. Esta marca no solo le permitió superar el registro mínimo de 1 hora, 20 minutos y 10 segundos requerido para los Juegos Olímpicos, sino que también lo consagró como uno de los ocho atletas que lograron cumplir con este tiempo.

Es de recordar que Guatemala debería participar bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional (COI). Esto, debido a la inhabilitación que pesa sobre el Comité Olímpico Guatemalteco (COG). Hasta el momento no hay indicios que dicha suspensión sea levantada. Incluso, en temas protocolarios, el país no recibió la carta de invitación por parte del COI, al igual de Bielorrusia y Rusia. Esta sería el segundo evento que Guatemala participe bajo otra denominación y no con la bandera del país, la primera fue en los recientes Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 donde se estuvo bajo el juramento de Centro Caribe Sport (CCS)

