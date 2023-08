Michelle Cohn se confiesa sobre su faceta cómo mamá, esposa, empresaria y ahora como Miss Universo 2023

Su belleza, simpatía e inteligencia ha logrado conquistar a miles de corazones no solo en Guatemala, sino que también a nivel mundial. Y es que su nombre sonó más fuerte que nunca recientemente, tras convertirse en la nueva Miss Guatemala 2023.

Estamos hablando Michelle Cohn, quien en esta segunda parte de la entrevista nos cuenta más sobre su vida personal. Actualmente, Michelle es mamá, esposa, creadora de contenido, empresaria y ahora Miss Guatemala.

¿Qué es lo más complicado actualmente de ser mamá, esposa, empresaria, creadora de contenido y ahora Miss Universo?

Encontrar el tiempo para lograrlo todo. Me dedico a varias cosas. Además de ser madre, también tengo mi empresa, creo contenido para varias marcas, soy conductora modelo y ahorita tuve que poner pausa a varias cosas para poder ejercer mi labor como madre y ahora como Miss Guatemala.

Adentrándonos a tu vida personal, cuéntanos la historia de cómo conociste a tu esposo por medio de las redes sociales…

Es una historia super millenial. Nos conocimos por Facebook, a él le apareció mi perfil y me agregó. Empezamos a platicar e hicimos clic desde el momento uno. Luego nos conocimos en persona y resultó que teníamos muchos amigos en común. Siempre tuvimos una buena conexión, luego tuvimos a Luca y nos casamos.

Miss Guatemala nos comenta cómo le cambió la vida ser mamá…

¿Cómo es Mishelle como mamá?

De todo un poco. Soy una mamá que cuando necesita poner orden, lo hace. Yo soy una persona muy perfeccionista, pero a la vez soy muy cariñosa. Ser mamá me hizo verme de otra manera, a pesar que soy una persona que no expresa mucho sus sentimientos, ahora soy mucho más cariñosa. Me encanta esta etapa.

¿Cuál fue la reacción de tus hijos luego de que regresaras a casa con una banda y corona?

A mi hijo Luca le comenté todo lo que iba a pasar y él me dijo que me vería como una “princesa”. Fue una experiencia muy bonita el poderlo incluir, para él fue algo muy nuevo y de mucho orgullo, eso es increíble.

Mi hija pequeña vio el show en la televisión y ahora ella se pone a modelar, cada uno a su edad ha entendido que está pasando y me apoyan.

¿Cómo es un Día de Mishelle como mamá?

Es una locura, no puedo describir un día como tal porque tengo diferentes actividades como Miss Guatemala. Lo que sí, es que siempre trató de buscar el tiempo para mis hijos y para mi trabajo.

¿Qué les dirías a todas esas mamás que por temas tabú o miedos no se animan a participar en certámenes de belleza?

Que se unan. Da miedo, yo también tuve esa experiencia de miedo e incertidumbre, de qué iba a decir la gente de mí, si lo iba a lograr o no. Pero es importante que crean en ellas mismas, en el poder que tenemos como mujeres. Nosotras tenemos muchas fortalezas para lograr lo que nos proponemos. Lo importante es prepararse en todos los sentidos para lograr todos esos sueños.