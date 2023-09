Alejandra Guzmán rompe el silencio: su hija Frida Sofía le pegó

Alejandra Guzmán rompió el silencio respecto a su complicada relación con su hija Frida Sofía, quien la demandó por varios delitos. La “Reina de corazones” habló del distanciamiento y aclaró si, en alguna ocasión, su primogénita la golpeó.

En entrevista con Ventaneando, la cantante de “Mírala, míralo” reveló que el distanciamiento con su única hija comenzó cuando decidió retirarle el apoyo económico.

La famosa cantante aceptó que Frida Sofía la golpeó en varias ocasiones y que fue su asistente la que la ayudó a salir de la casa en donde estaba, pues, según recordó, no podían “controlar” a la joven empresaria.

Luego de esos episodios de violencia, Alejandra Guzmán consideró que la agresión de Frida Sofía, quien se quitó el apellido, al menos, en redes sociales, pudo ser un reflejo del rencor que le guarda.

Sin embargo, Guzmán afirmó que ella no fue la única víctima de agresión por parte de Frida Sofía, pues, también una amiga de la joven padeció la situación, por lo que optó por internarla en un lugar.

“Alguna vez me hablaron que ella había golpeado a su amiga, yo estaba en rehabilitación y no quise salir porque no me lo recomendaron. Ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar, aunque no quisiera y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso, no creo que se acuerde, lo borró de su mente”.