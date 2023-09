Jenna Ortega habla de los rumores de un romance con Johnny Depp

Jenna Ortega saltó a la fama tras protagonizar la serie de Netflix, “Wednesday”, nombre original en inglés, y ahora es vinculada sentimentalmente con Johnny Depp, quien le lleva más de 40 años.

Los rumores de una posible relación entre ambas estrellas empezaron después de que un popular blog de espectáculos, llamado Deuxmoi, aseguró que ambos fueron vistos dando un paseo juntos.

Aparentemente, los actores estaban grabando “Beetlejuice 2″, y de ahí empezaron a conocerse mejor y a tener una relación más íntima, pero ahora la actriz se ha visto en la obligación de hablar al respecto.

Se Aclara Rumor Sobre Romance Entre Johnny Depp de 60 años y Jenna Ortega de 20#JennaOrtega #JohnnyDepp #Romance https://t.co/Ipco25yhuq pic.twitter.com/0ZHGdsJphR — Muzikali Records (@MuzikaliR) September 3, 2023

La actriz aseguró que no lo conoce, a pesar de que supuestamente trabajaron juntos en la segunda parte de “Beetlejuice”, cuyo estreno tiene previsto estrenarse para el otoño de 2024, lo que quiere decir que la filmación no ha iniciado o que ellos no entablaron ni siquiera una amistad en el rodaje de la misma.

Por su parte, el actor desde que se separó de Amber Heard, se ha mantenido alejado de los reflectores y ha tenido muy poca interacción con los medios y redes sociales, por lo que se desconoce si está saliendo con alguien o no.

#EstadosUnidos l Jenna Ortega reacciona molesta ante los rumores que la involucran sentimentalmente con Johnny Depp: “Esto es tan ridículo que ni siquiera puedo reírme, nunca en mi vida he conocido ni trabajado con Johnny Depp. Por favor, deja de difundir mentiras y déjanos en… pic.twitter.com/nPLjJyvQ66 — Señal Capital (@senalcapital) September 3, 2023

Más de Merlina

Desde su estreno ‘Merlina’ se volvió una de las series más populares del catálogo de Netflix, de ahí que la producción y el elenco confirmara de manera oficial la segunda temporada, misma que podría llegar más pronto de lo previsto.

Lo que no esperaban los seguidores de la historia es que habría un importante cambio. Se reveló que uno de los personajes más queridos de o volverá para la temporada 2 ya que su mal comportamiento le costó el lugar en dicha producción.

El actor Percy Hynes White quedó fuera de la serie protagonizada por Jenna Ortega, decisión que fue tomada por Netflix luego de que fuera acusado por una mujer de agresión sexual.