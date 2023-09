Kanye West y su esposa son vetados de compañía de barcos tras tener sexo en uno

Hace unos días, Kanye West y su esposa fueron vistos disfrutando de los famosos canales de Venecia en lo que se le conoce como un “taxi acuático”.

El paseo del rapero y Bianca Censori se convirtió en todo un escándalo debido a que salieron a la luz fotografías donde aparece él con su pantalón bajo, dejando su trasero al descubierto.

Además, ella estaba con su cabeza a la altura del regazo del rapero, por lo que varios medios y usuarios de redes, aseguraron que le estaba practicando sexo oral a su pareja.

Kanye West spotted getting topped off in Italy by wife Bianca Censori. 😳‼️ pic.twitter.com/0a7vaPprTE — DramaAlert (@DramaAlert) August 29, 2023

Ahora, Venezia Turismo Motoscafi, la empresa donde Kanye y Bianca rentaron el bote en el que ocurrió el incidente, ha emitido un comunicado donde asegura que la pareja ya no es bienvenida en sus botes.

“Nos desvinculamos completamente de tales actos y comportamientos. El señor West y su esposa seguramente ya no serán bienvenidos a bordo de los barcos de nuestra empresa”, sentencia el equipo de Venezia Turismo Motoscafi.

Kanye did nothing wrong it's a grab for 15 min of fame by the boat company * Venezia Turismo Motoscafi * F these POS a-holes https://t.co/zTZxm0WNu1 — Beach Vibes (@KarrBren) September 4, 2023

Multas a Bianca Censori

En el comunicado, la empresa asegura que el conductor del bote no vio las conductas inapropiadas de Kanye West y su pareja, pues estaba al tanto de lo que ocurría en los canales venecianos.

No obstante, de haberse percatado les habría obligado a abandonar la embarcación. También se menciona que una tercer persona estaba en el bote obstruyendo la visión del conductor, lo que facilitó que la pareja tuviera este polémico encuentro.

BREAKING:

Kanye West and wife Bianca Censori have reportedly been banned for life by Venetian boat company Venezia Turismo Motoscafi following recent indecent exposure incident. pic.twitter.com/PvqLiat1vp — World Relation. (@World_Relation) September 4, 2023

La pareja llevan varias semanas en Italia. Ella ha sido vista con prendas que dejaban muy poco a la imaginación, lo que desencadenó una serie de peticiones para que la arquitecta fuera castigada por las autoridades.

Las personas que se pronunciaron exigían que Bianca pagara una multa por indecencia, la cual puede rondar entre los USD 5 mil y USD 10 mil dólares.