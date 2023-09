Alemania sorprende y elimina a Estados Unidos en el Mundial de Baloncesto

El Mundial de Baloncesto nos ha regalado emociones inesperadas y momentos memorables, pero quizás ninguno tan sorprendente como la eliminación de Estados Unidos a manos de Alemania en las semifinales. La Mannschaft logró una victoria histórica al derrotar al gran favorito estadounidense en un emocionante partido que terminó 113-111, dejando a todos los aficionados al baloncesto con la boca abierta.

El enfrentamiento entre Alemania y Estados Unidos en las semifinales del Mundial de Baloncesto fue uno de los partidos más esperados del torneo. Estados Unidos, el vigente campeón olímpico, se perfilaba como el favorito indiscutible para llegar a la final. Sin embargo, los alemanes demostraron un espíritu de lucha inquebrantable y una calidad de juego excepcional que les permitió vencer a los estadounidenses en un partido lleno de emoción y suspense.

Alemania, cuyo mejor resultado en una Copa del Mundo había sido un tercer puesto en 2002, mostró un rendimiento excepcional en todas las facetas del juego. Su defensa sólida y su capacidad para anotar puntos en momentos cruciales del partido les llevaron a la victoria. El equipo alemán se mantuvo firme ante la presión de los estadounidenses y supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

Con esta sorprendente victoria, Alemania se clasificó por primera vez en su historia para la final del Mundial de Baloncesto. Su rival en la gran final será Serbia, otro equipo que ha dejado su huella en el torneo al derrotar a Canadá en las semifinales. Serbia, con un talentoso conjunto de jugadores, ha demostrado ser un rival formidable en esta competición.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023