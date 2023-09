FUERTE VIDEO. Repartidor agredido brutalmente en Mixco

En las redes sociales comenzó a circular un perturbador video que muestra un acto de violencia sin sentido que tuvo lugar el martes 5 de septiembre de 2023, en la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco. Las impactantes imágenes capturadas por una cámara de seguridad muestran a un repartidor siendo atacado de manera brutal por un individuo aparentemente insatisfecho con su pedido.

El video, compartido ampliamente en las redes sociales, genera indignación y conmoción entre los usuarios. En el material audiovisual se puede ver claramente cómo el repartidor, vestido con su uniforme de entrega, se acerca a una vivienda para entregar un pedido. Sin previo aviso, el individuo le aparece por la espalda y lo agrede de manera violenta.

El agresor, quien viste una pantaloneta beige y una camiseta blanca, lanza una patada sorpresiva al repartidor, quien cae al suelo de manera abrupta. Posteriormente, lo arrastra por el suelo con una violencia impactante, incluso arremetiendo contra un vehículo estacionado en la calle.

El agresor, aparentemente insatisfecho, se retira momentáneamente, solo para regresar y amenazar al repartidor una vez más, antes de finalmente alejarse de la escena.

Las imágenes del video son inquietantes, y la violencia desplegada por el agresor generan una ola de críticas y preocupación en las redes sociales. Muchos usuarios expresan su solidaridad con el repartidor, exigiendo justicia para él y una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha identificado al agresor ni se ha revelado la identidad del repartidor afectado. Sin embargo, se espera que este video sirva como evidencia crucial en cualquier investigación que se lleve a cabo para llevar al responsable ante la justicia.

Las autoridades locales y la Policía Nacional Civil han sido alertadas sobre el incidente y se espera que tomen medidas adecuadas para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de los repartidores y trabajadores de entregas en la zona.

“No puedo describir el enojo que me generó ver esto; ojalá el señor esté bien”; “Ojalá la PDH hiciera algo, pero creo que duermen”; “Ojalá le caiga el peso de la ley encima por esta agresión. El repartidor no tiene ninguna responsabilidad del producto que le envían”; “Yo realmente no entiendo con qué clase de gente vivimos, pero que miedo…”, dicen algunos de los comentarios.