Shakira impresiona con su flexibilidad para los MTV VMA

La cantautora colombiana, Shakira, impresionó a más de un fanático con la flexibilidad que demostró durante sus recientes ensayos para su presentación en los Premios MTV a los Videos Musicales (MTV VMA por sus siglas en inglés), donde recibirá el galardón Video Vanguard a la trayectoria.

“Adivinen de qué canción es esta pose”, escribió la famosa en sus redes sociales donde compartió varias fotografías en las que exhibe su destreza como contorsionista.

En las poses más sorprendentes, Shakira apareció acostada en el suelo y doblada con las piernas sobre su rostro y luego con las piernas entrelazadas sobre su cabeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

“Yo con 27 años no puedo mirar pa’ abajo rápido porque me mareo”, “No te entiendo, Piqué”, “Imagínate si Shakira se dobla así y la engañaron, qué quedará pa’ uno que si se dobla le duele la columna”, “Wow es una muñeca de hule”, “Y si la engañaron, no esperaré nada”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Con el premio Video Vanguard a la trayectoria, la estrella colombiana se sumará a una lista que incluye a Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott.

Shakira ha ganado cuatro VMA a lo largo de su carrera, comenzando con su triunfo en la categoría International Viewer’s Choice en el 2000. Este año, está nominada a cuatro premios: Artista del año, Mejor colaboración (por “TQG”, con Karol G) y dos nominaciones en la categoría de música latina, por la misma colaboración de Karol G y por su sencillo solista, “Acróstico”.

Taylor Swift encabeza las nominaciones a los VMA 2023 con ocho menciones (siete por su video musical “Anti-Hero” y una más en la categoría de artista del año), seguida por SZA, que tiene seis.

Los VMA se celebrarán en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el martes 12 de septiembre a partir de las 19 horas.

Lee también: ►Así luce la actriz que interpretó a la niña de “El Aro”

Mira también: