Detalles de la boda secreta de Chris Evans con Alba Baptista

Fue a inicios de este año que Chris Evans hizo pública su relación con Alba Baptista; sin embargo, se dio a conocer que la pareja contrajo matrimonio en una íntima ceremonia llevada a cabo en Boston, Massachusetts.

La relación del guapo actor con la actriz portuguesa, de 26 años, ha sido sido discreta. Comenzaron a salir en 2021 y pasaron gran parte de 2022 viviendo juntos.

El portal Page Six publicó que una fuente cercana a los ahora esposos, le reveló que todos los invitados tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad y todos los teléfonos celulares fueron confiscados para evitar que una foto o video saliera a la luz.

#ChrisEvans and #AlbaBaptista have tied the knot 💍💙👰💐 pic.twitter.com/CD0TeqWi1z

— Hollywood Times (@vintplusage) September 11, 2023