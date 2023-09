Yuri habla de la enfermedad sexual que casi cobra su vida

El reality “Secretos de las Indomables” ha estado rodeado de polémica y confesiones desde que inició y en un reciente episodio le tocó el turno a Yuri, con confesó que padeció una enfermedad venérea.

Durante una plática con Ninel Conde, Patricia Manterola y Alicia Machado, la cantante contó que hace tiempo le diagnosticaron papiloma cervicouterino, la cual fue consecuencia de haber tenido relaciones íntimas sin protección y casi le cuesta la vida.

“Estuve a punto de morir. Yo no me cuidaba. Es una enfermedad muy dolorosa. La curación es muy dolorosa. Es muy feo, muy delicado. Tú te metes. Estás hasta las chanclas. No te das cuenta y ya cuando te das cuenta, ya estás contaminada”, expresó.