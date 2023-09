Chofer permite que perrito viaje como pasajero hacia Amatitlán

En el vasto mundo de las redes sociales, a menudo encontramos historias que nos llenan el corazón de alegría y ternura. Recientemente, una serie de imágenes se volvieron virales en línea, capturando la atención y los corazones de miles de usuarios. ¿La estrella de este espectáculo inusual? Un adorable perrito que decidió aventurarse en un viaje en autobús.

Las imágenes que enternecieron a las redes sociales mostraban a un pequeño canino viajando en uno de los autobuses de la empresa Trans Atia, que cubre la ruta desde Amatitlán hacia la ciudad de Guatemala. Aunque los buses suelen estar llenos de pasajeros humanos, este valiente perrito demostró que también tenía derecho a disfrutar del transporte público.

El inusual pasajero no solo cautivó a los usuarios de las redes sociales, sino que también acaparó las miradas de los conductores que transitaban por un sector de Villa Nueva. Quienes tuvieron la suerte de presenciar este tierno momento no pudieron resistirse a capturarlo en fotografías, compartiendo la singularidad de la escena en sus propias redes sociales.

La historia del perrito viajero rápidamente se convirtió en un fenómeno viral, con miles de personas expresando su asombro y cariño por el pequeño aventurero. Los comentarios y mensajes de apoyo inundaron las redes, resaltando la necesidad de cuidar y proteger a los animales, incluso cuando deciden emprender sus propias aventuras.

“Gracias, señor chófer, usted hace la diferencia de muchos que maltratan a un perrito”; “Me llega esa es la actitud que debemos tener todos los seres humanos para cambiar el mundo”; “ Cuando mi mamá me manda hacer un mandado y me subo al bus que no era”; “Antes que nada gracias al chófer por dejarlo ir pero muy cierto le cobraron el pasaje por el asiento pero los animalitos son muy entendidos cuando uno los educa bien”, dicen algunos de los comentarios.