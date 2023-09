FIFA reveló los nominados a los premios The Best

Cada año, el mundo del fútbol se reúne en anticipación para conocer a los nominados y ganadores de los prestigiosos Premios The Best FIFA Football Awards™. Estos premios no solo reconocen a los mejores jugadores y entrenadores del deporte más popular del mundo, sino que también rinden homenaje a los apasionados aficionados que hacen del fútbol una pasión global.

En un emocionante anuncio realizado el jueves 14 de septiembre, la FIFA reveló la lista de nominados para los galardones de este año, que abarcan tanto el fútbol masculino como el femenino.

Los nominados a los premios The Best:

La lista de nominados al Premio The Best FIFA Men’s Player 2023 es un testimonio de la excelencia futbolística que se ha visto desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023. Estos son los 12 jugadores que compiten por el codiciado título:

Julian Alvarez Marcelo Brozovic Kevin De Bruyne Ilkay Gundogan Erling Haaland Rodri Khvicha Kvaratskhelia Kylian Mbappe Lionel Messi Victor Osimhen Declan Rice Bernardo Silva

En la rama femenina:

El fútbol femenino también tiene su merecido reconocimiento con el Premio The Best FIFA Women’s Player 2023. Las nominadas son las siguientes:

Aitana Bonmatí Linda Caicedo Rachel Daly Kadidiatou Diani Caitlin Foord Mary Fowler Alex Greenwood Jennifer Hermoso Lindsey Horan Amanda Ilestedt Lauren James Sam Kerr Mapi Leon Hinata Miyazawa Salma Paralluelo Keira Walsh

Estas talentosas futbolistas se destacaron durante el período del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, incluyendo la emocionante Copa Mundial Femenina.

Es importante recordar que el período de consideración para los premios de hombres abarca desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023, mientras que para los premios de mujeres es desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023, coincidiendo con la final de la Copa Mundial Femenina.

Además, a partir del 21 de septiembre, los aficionados tendrán la oportunidad de votar por el Premio Puskás FIFA, que reconoce al autor del mejor gol. Los goles considerados deben haberse marcado entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.