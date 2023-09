Leonardo Bonucci demandará a la Juventus

El internacional italiano Leonardo Bonucci llevará ante la justicia a la Juventus, su club de 2010 a 2017 y de 2018 a 2023, por perjuicio moral y profesional, explicó este jueves al grupo audiovisual Mediaset.

“He decidido tras muchos sufrimientos acudir a la vía judicial contra la Juventus, he leído y escuchado tantas cosas falsas procedentes del club y del entrenador”, explicó Bonucci, que fichó en las últimas horas del mercado estival por el club alemán Unión Berlín. “Es falso que se me previno en octubre (2022) de proyectos futuros del club que me excluían de la Juve”, señaló en la entrevista.

🚨 Leonardo Bonucci va a DENUNCIAR a la Juventus El ex capitán acusa al club de "falta de recursos para entrenar, daño a su imagen y a su profesionalidad" De ganar el juicio, donará la indemnización a la ONG Neuroland, que apoya a niños hospitalizados en Turín ✍️ Vía @DiMarzio pic.twitter.com/UMDQkDHy0L — BeSoccer (@besoccer_ES) September 12, 2023

De ganar, Bonucci donará su indemnización

Según Bonucci, hubo que esperar al 13 de julio pasado para que supiera su futuro: “Giuntoli (director deportivo) y Manna (su brazo derecho) vinieron a mi casa para decirme que ya no formaba parte del grupo y que mi presencia era un obstáculo para el desarrollo del equipo”.

“Escuchar eso tras haber jugado más de 500 partidos para este club, fue una humillación”, aseguró el jugador de 36 años.

El defensa de 121 partidos internacionales con Italia asegura que este proceso en justicia “no es una cuestión de dinero”: “Si hay daños y perjuicios, irán a organizaciones caritativas”, explicó.

📄 Bonucci demandará al Juventus por daño profesional y a su imagen. Se le negó entrenar con sus compañeros, el acceso al gimnasio, a la piscina y al restaurante. El dinero derivado irá íntegramente dedicado niños hospitalizados en Turín. pic.twitter.com/5VW8itlXUg — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 12, 2023

“Hago esto por el sindicato de jugadores italianos (AIC), ya que cada año, jugadores profesionales que tienen menos recursos que yo, se encuentran con problemas para jugar”, avanzó Bonucci, que ganó ocho títulos de campeón de Italia con la Juve.

Por otra parte, no renunció a volver a vestir la camiseta de la Nazionale y de estar en la Eurocopa-2024, si Italia se clasifica, después de haber ganado el torneo continental con la Azzurra en 2021.

“Quiero poner difícil el trabajo a Luciano Spalletti”, el nuevo seleccionador italiano, que lo llamó antes de anunciar su lista de los partidos contra Macedonia del Norte y Ucrania, para prevenirle de que no estaba convocado.

🗣️ La parole di #Bonucci a Sport Mediaset pic.twitter.com/rM1j2bMOKs — Juventus Top News (@JuventusTopNews) September 14, 2023