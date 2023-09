Juventus analiza rescindir el contrato de Pogba de confirmarse que se dopó

El mundo del fútbol se ha visto sorprendido por la noticia de que Paul Pogba, el talentoso centrocampista de la Juventus, dio positivo en un control antidoping después del partido contra Udinese en la primera fecha de la Serie A 2022/23, a pesar de no haber disputado ni un minuto en dicho encuentro. Este inesperado giro de los acontecimientos plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del jugador y la decisión que tomará el club de Turín.

Ante la situación, Cristiano Giuntoli, director deportivo de la Juventus, se ha manifestado sobre lo que depara para Paul Pogba. Giuntoli señaló: “Esperamos el resultado final de esta historia y luego decidiremos con el agente del jugador”. Estas palabras reflejan la cautela con la que el club está abordando el asunto, consciente de la gravedad de un positivo en un test antidoping.

