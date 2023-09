Aficionado del Newcastle es apuñalado durante la madrugada en Milán

Un aficionado del Newcastle fue apuñalado en la madrugada de este martes en Milán, apenas unas horas antes del duelo que medirá a estos dos equipos en la Liga de Campeones, informó a la AFP la policía, precisando que la víctima está fuera de peligro.

“Los agentes de la comisaría de la Porta Ticinese intervinieron tras la agresión de un británico que se encontraba acompañado por un amigo”, explicó una fuente policial.

“El hombre de 58 años fue abordado por un grupo de encapuchados y resultó herido en un brazo y en la espalda. Fue trasladado al hospital de Milán, que podrá abandonar en breve”, precisó esta fuente.

BREAKING: A Newcastle fan is in hospital after being stabbed in Milan last night. pic.twitter.com/4ratPEWwkj

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 19, 2023