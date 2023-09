Alumna distinguida pierde la lucha contra la insuficiencia renal

La noche del 24 de septiembre, la comunidad escolar y médica se unió en duelo por la trágica pérdida de Elma Alexa López, una valiente alumna de primero básico que recientemente había recibido un conmovedor reconocimiento en el Hospital Regional de Occidente (HRO). La joven de 15 años perdió la batalla contra la insuficiencia renal, una enfermedad que la aquejó durante más de tres años y la llevó a cuidados intensivos en siete ocasiones.

La historia de Elma es un testimonio de coraje y determinación. A pesar de su difícil condición de salud, esta joven se destacó por su dedicación en sus estudios y recibió el honroso título de “Alumna Distinguida” del Instituto El Pedregal. El emotivo evento de reconocimiento tuvo lugar en el área preescolar del HRO, donde maestros de la institución se unieron para honrar a Elma por su valentía y perseverancia.

Elma recibió su medalla con una sonrisa radiante, luciendo con orgullo una banda en su pecho y sosteniendo con ternura un diploma en sus manos. A pesar de no poder asistir a clases debido a su lucha contra la enfermedad renal, expresó su gratitud y alegría por el reconocimiento:

“Me siento orgullosa de haber recibido este reconocimiento; no me lo esperaba. Agradezco a los profesores porque siempre me han apoyado”.