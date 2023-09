Sin Lionel Messi, Inter Miami empata en MLS y pelea aún por los playoffs

Los pupilos de Gerardo Martino fueron los primeros en avanzarse en el Explora Stadium, con una diana del joven hondureño David Ruiz en el 52, pero los locales igualaron en el 66 por mediación del estadounidense Duncan McGuire.

Orlando, segundo clasificado de la Conferencia Este y ya clasificado a playoffs, adelantó líneas, pero el uruguayo Facundo Torres y el argentino Martín Ojeda desperdiciaron importantes ocasiones. Miami se mantiene en la decimocuarta posición del Este a cinco puntos de los playoffs, con cinco partidos por jugar. El último boleto lo ostenta provisionalmente el New York City FC, noveno clasificado, que ha disputado dos juegos más que el Inter.

El equipo de Martino trata ahora de recuperar a Messi para la final de la US Open Cup del miércoles frente al Houston Dynamo, el objetivo que ha priorizado la franquicia por delante de la complicada clasificación a las eliminatorias.

El pasado miércoles, Messi y Alba fueron sustituidos en la primera mitad del triunfo ante Toronto por fatiga muscular, según Martino.

