Youtubers españoles viajaron para ver a Messi, pero el argentino no fue convocado

La final de la US Open Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo no solo dejó emoción en el campo de juego, sino también una historia curiosa protagonizada por cinco youtubers españoles. Spursito, Robert PG, Koko DC y los hermanos Ruiz, conocidos como los Buyer, emprendieron un viaje desde España hasta Miami con la ilusión de ver en acción a su ídolo, Lionel Messi. Sin embargo, al llegar al estadio, se encontraron con una noticia desalentadora: Messi no estaba entre los convocados.

Estos cinco youtubers, con una gran cantidad de seguidores en sus canales, decidieron hacer un viaje épico desde España a Miami para presenciar en persona el talento de Messi, quien había llegado al Inter Miami FC en un traspaso histórico. La expectativa era alta, y la emoción se palpaba en el ambiente. La emoción de estos youtubers alcanzó su punto máximo cuando llegaron al estadio para el gran partido. La camiseta de Messi y la esperanza de verlo en vivo se mezclaban en un torbellino de emociones. Sin embargo, cuando revisaron la alineación, sus corazones se hundieron: Messi no estaba entre los convocados para el partido por no recuperarse a tiempo de sus molestias físicas. La decepción en sus rostros era evidente.

Venir a Miami para ver a Messi jugar, y no está ni convocado pic.twitter.com/Lk2N1VXQaU — Robert PG (@RobertPG94) September 28, 2023

Sin ver a Messi y sin ver el título del Inter Miami

A pesar de la ausencia de Messi, los youtubers decidieron disfrutar del partido y apoyar al Inter Miami FC. El ambiente en el estadio era eléctrico, pero desafortunadamente, el equipo local no pudo lograr la victoria. El Inter Miami cayó derrotado por 1-2 ante el Houston Dynamo, dejando a los aficionados, incluyendo a estos cinco youtubers, con las manos vacías.

La historia de estos youtubers españoles es un testimonio de la pasión y devoción que el fútbol puede generar. A pesar de la decepción de no ver a Messi en acción y de presenciar la derrota de su equipo, su amor por el deporte prevaleció. Decidieron disfrutar del partido y compartir su experiencia con sus seguidores en sus canales de YouTube, demostrando que el fútbol va más allá de los resultados y las estrellas.