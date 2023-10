José Mourinho asegura que rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudita

La AS Roma ha tenido un inicio de temporada que ha dejado mucho que desear en la Serie A de Italia. Después de seis jornadas disputadas, el equipo solo ha conseguido sumar 5 puntos, lo que ha generado dudas sobre el desempeño del entrenador José Mourinho. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Mourinho ha decidido comprometerse aún más con el club y rechazar una oferta tentadora que habría cambiado su destino.

Durante una rueda de prensa previa al partido contra el Frosinone, José Mourinho reveló públicamente que había recibido “la mayor propuesta de la historia del fútbol para un entrenador”. Esta oferta provino del Al Hilal de Arabia Saudita y ascendía a la asombrosa cifra de 30 millones de euros. Mourinho, sin embargo, decidió dar un paso atrás y comprometerse con la AS Roma.

José Mourinho: “I received the biggest proposal ever in the history of football for a manager”. 🟡🔴🇵🇹

“I decided to reject because I told AS Roma board, fans and players that I was going to stay. I gave them my word”.

🇸🇦 The proposal was from Al Hilal: €30m per season net. pic.twitter.com/uGLT4lq69X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2023