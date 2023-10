Los reconocidos hermanos Ingebrigsten acusan a su padre de maltrato

Los hermanos Ingebrigtsen, figuras destacadas en el mundo del atletismo noruego y mundial, han acusado a su padre y exentrenador, Gjert Ingebrigtsen, de maltrato. Jakob Ingebrigtsen, el campeón olímpico de los 1.500 metros en los Juegos de Tokio, junto con sus hermanos Henrik y Filip, han hecho públicas estas acusaciones en una columna del diario noruego VG, desencadenando un debate que ha conmocionado al mundo del deporte.

En su columna, los hermanos relatan una infancia marcada por la violencia física y amenazas por parte de su padre, Gjert Ingebrigtsen. Aseguran que crecieron en un ambiente dominado por un padre autoritario y agresivo, dejando secuelas de malestar y miedo arraigadas en su psicología desde la niñez.

La colaboración entre los hermanos Ingebrigtsen y su padre como entrenador culminó después de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Aunque habían aceptado la relación con su progenitor como parte de su formación, una recaída en la agresión física y los castigos hace dos años marcó un punto de quiebre. Esta situación insostenible los llevó a romper con su padre como entrenador y a tomar medidas drásticas.

Los hermanos Ingebrigtsen han sido notables en el mundo del atletismo. Jakob, con 23 años, es el más joven y laureado de los tres, con logros que incluyen una doble corona de campeón mundial en los 5.000 metros en 2022 y 2023. Henrik, de 32 años, y Filip, de 30, también han tenido destacadas carreras, siendo campeones europeos de 1.500 metros en 2012 y 2016, respectivamente.

