VIDEO. Captan enorme serpiente de varios metros amarrada en una casa

En redes sociales se difundió un video en el que se puede apreciar una inmensa serpiente amarrada en el patio de una casa. El tamaño del reptil dejó con la boca abierta a los internautas, que rápidamente viralizaron la grabación.

Hasta el momento, el clip cuenta con más de 54 mil reproducciones en la cuenta de @AlertaMundial2 en “X” antes Twitter. En el video se observa a la serpiente amarrada en la orilla de una vivienda, en lo que parece ser un tejado para cubrir el sol. El animal trata de liberarse y llegar a un lugar seguro, pero su propio peso y la cuerda se lo impiden. En el intento de cruzar, la serpiente se ahorca con el lazo.

La cuerda limita su movilidad y capacidad de arrastre. El espécimen gigante presenta una serie de manchas en tonos oscuros y un color verde militar. Una característica que no pasó desapercibida fue una protuberancia en el estómago del reptil, que dio a entender que había comido recientemente. Su peso y tamaño generó inquietud entre los usuarios que lo vieron. Se desconoce el origen exacto del video y las dimensiones precisas de la serpiente, pero se cree que el video proviene de India.

Discovery of a snake in an Indian village pic.twitter.com/SvGnJkK1MW

— Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) October 20, 2023