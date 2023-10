Britney Spears confiesa por qué se rapó en el 2007

Britney Spears ha dado un paso audaz en su carrera y mucho de qué hablar al publicar su libro autobiográfico titulado “The Woman In Me“. Ella comenta que es un un relato sincero que desglosa los momentos más oscuros y controvertidos de su vida personal y profesional.

Entre los secretos revelados, la famosa destaca el episodio que conmocionó al mundo en 2007: el día en que se rapó la cabeza.

En su libro, Britney Spears confiesa que el raparse fue un acto de rebeldía y liberación en respuesta a la intensa presión y el control ejercido sobre su vida por su padre, así como su exesposo, Kevin Federline, y la implacable atención de los medios de comunicación.

“Raparme la cabeza fue una manera de decirle al mundo ‘jódete’. ¿Quieres que sea bonita para ti? Jódete. ¿Quieres que sea buena para ti? Jódete. ¿Quieres que sea tu chica de tus sueños? Jódete”, escribe la cantante en su libro.

En sus confesiones, hace hincapié en que esta drástica decisión representó su intento desesperado de liberarse de la asfixiante influencia que había soportado.

La cantante revela que estaba bajo el control de su equipo y su padre, además de soportar críticas despiadadas por parte de la sociedad estadounidense y productores que subestimaron su trabajo.

Además, agrega que no fue permitida a mantener su cabeza sin cabello. Fue obligada a dejar que su cabello volviera a crecer para restaurar su imagen anterior, y esto marcó el comienzo de un período en el que su padre ejerció un control aún mayor sobre ella.

“Bajo la tutela, me hicieron entender que esos días habían terminado”, escribió. “Tuve que dejarme crecer el cabello y volver a estar en forma. Tuve que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeran que tomara”.

Su libro, The Woman In Me, también vendrá a Guatemala. En algunas librerías ya se encuentra en preventa como en De Museo quienes indican que se entregará a partir del 15 de noviembre pero pueden ya adquirirlo. En SOPHOS estará disponible por la misma fecha.

