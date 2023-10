El audio del 911 que revela nuevos detalles sobre la muerte de Matthew Perry

Tras el fallecimiento del actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler en “Friends“, se filtró un nuevo audio que arroja luz sobre sus últimos momentos.

Según el material obtenido por TMZ, Perry habría solicitado ayuda minutos antes de su muerte, pero cuando los servicios de emergencia llegaron a su residencia en Los Ángeles, California, a las 4 de la tarde, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales.

En el breve audio de unos 16 segundos, se escucha al actor de “Friends” pidiendo auxilio al 911 al expresar que se estaba ahogando. Su cuerpo fue hallado en un jacuzzi.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, en el audio se puede escuchar a un policía hablar de “presunto paro cardíaco” y “posible ahogo”. Además, el oficial les pide a otros agentes que vayan a “la escena”.

LAPD release 911 dispatch call after Friends actor Matthew Perry was discovered drowned in his jacuzzi.

The LA County Coroner has listed his cause of death as ‘deferred’ pending the results of a final toxicology test.

No drugs were found at the scene and there were no signs… pic.twitter.com/dBEQk4DWcx

— Oli London (@OliLondonTV) October 30, 2023