Cómo actriz de Betty, la fea descubrió que su prometido era homosexual

Hay muchos famosos que prefieren mantener su vida personal bajo perfil y, en ocasiones se muestran felices con o sin pareja. Pero hoy, una actriz de Betty, la fea dio detalles de su intimidad.

Marcela Posada, conocida por su papel de Sandra en la telenovela colombiana, compartió que estuvo a punto de casarse con un hombre homosexual.

Estas revelaciones surgieron durante su participación en el programa ‘Lo Sé Todo’. Ella rememoró que su pareja de aquel entonces viajaba con frecuencia y, en cada ciudad que visitaba, estaba involucrado de alguna manera con otra persona.

Todas estas circunstancias marcaron el final de su relación, y posteriormente, pudo descubrir la orientación sexual de su ex prometido.

“Me comprometí con una pareja que, por diversas razones, tenía que visitar muchas ciudades por todo el país, con el tiempo me di cuenta de que me estaba poniendo los cachos, pues tenía una relación en cada una de esas ciudades a las que iba con frecuencia. Pero eso no era todo, después de haber terminado, descubrí que esa persona, aparte de infiel, era gay”