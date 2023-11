Comunicaciones conocerá en diciembre su destino en Concachampions

Comunicaciones de Guatemala y Cavalier F. C. de Jamaica logaron el martes su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2024 tras ganar el repechaje de la Copa Centroamericana 2023 y ser finalista de la Copa del Caribe, respectivamente.

Ambos clubes pasan a un seleccionado grupo de 27 clubes que disputarán entre febrero y junio del siguiente año la corona más importante de la Concacaf.

NOTA: José Pinto: “Cumplimos un objetivo que lo teníamos claro desde el inicio”

