Blinken: “Israel no solo tiene el derecho sino la obligación de defenderse”

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó este viernes, en Tel Aviv, que Israel tiene el “derecho” y la “obligación” de “defenderse” para asegurarse de que el ataque del movimiento islamista palestino Hamás, del pasado 7 de octubre, “jamás se reproduzca”.

“Seguimos convencidos de que Israel no solo tiene el derecho sino la obligación de defenderse y de hacer todo lo que está en su poder para que el 7 de octubre jamás se reproduzca”, dijo Blinken al reunirse con el presidente israelí, Isaac Herzog, en Tel Aviv. El secretario de Estado estadounidense se reunió también con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Returned to Israel for meetings with @IsraeliPM Netanyahu, President @Isaac_Herzog, and other government leaders. Will discuss Israel’s right to defend itself and our work to get humanitarian assistance to civilians in Gaza. pic.twitter.com/2SHzgEhT4w

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 3, 2023