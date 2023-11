Blinken: “Se necesita hacer mucho más” para proteger a civiles en Gaza

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo el viernes que acogía con satisfacción las pausas acordadas por Israel en su ofensiva en Gaza, pero admitió que “se necesita hacer mucho más” para proteger a los civiles.

“Creo que se han logrado algunos avances”, dijo Blinken en una breve visita a Nueva Delhi. “Pero también fui muy claro en que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles y hacerles llegar asistencia humanitaria”, agregó.

Su visita a India es la última parada de un viaje maratónico que incluyó una parada en Corea del Sur, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Japón (en la que se trató de encontrar un terreno común en el conflicto en Gaza) y una gira por Oriente Medio.

In New Delhi with @SecDef Austin for #USIndia 2+2 consultations. So much of what we do to advance America’s national security hinges on our defense and diplomacy working hand-in-hand. A strong partnership with India is a vital part of that discussion. pic.twitter.com/lMUqT2FDjM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 10, 2023