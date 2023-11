El Real Salt Lake de Rubio Rubín es eliminado de los playoffs de la MLS

El futbol de la MLS dio una mala noticia para el deporte guatemalteco, Rubio Rubín se despidió de la lucha por el título del futbol estadounidense tras caer en la primera ronda de los Playoffs de la conferencia Oeste ante el Houston Dynamo.

El Real Salt Lake y el Dynamo definieron el pase a siguiente ronda en una serie que necesitó de tres partidos para conocer al ganador. Ambos clubes ganaron un partido, por lo que el clasificado a siguiente ronda se definió el pasado sábado en un agónico encuentro que se definió en penales tras un empate 1-1 que se mantuvo en el marcador.

En penales, el Dynamo fue más efectivo llevándose la serie 4-3. Cabe mencionar que Rubio Rubín ingresó al minuto 81 de partido, cuando todo estaba empatado, y en la tanda metió el segundo tanto. Quienes condenaron al Real Salt Lake fueron Diego Luna y Danny Musovski, que fallaron el tercer y quinto penal respectivamente.

Con esta eliminación, Rubín se despide de la MLS en este 2023 y comenzará a trabajar de cara al futuro en la institución que fue de los equipos más regulares en la Conferencia este. El Guatemalteco también se puede despedir con la frente en alto tras esta llave de playoffs, ya que marcó en el primero de los tres partidos y no falló su penal, dejando así una actuación decente.

With us every step of the way. Thank you for all the support this season.

See y’all in 2024 pic.twitter.com/GD7EzNDxpL

— Real Salt Lake (@realsaltlake) November 12, 2023