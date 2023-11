Zoológico en Nicaragua abre sus puertas para mostrar su “raro” puma

En Nicaragua, el viernes un zoológico abrió sus puertas para que los visitantes conozcan a “Itzae”, ejemplar hembra de puma albino de casi cuatro meses que ha causado sensación en redes sociales desde su nacimiento en agosto.

Nombrada “Regalo de Dios” (Itzae, en maya), la ejemplar de puma albino nació en un parto con otras dos cachorras, Itzel e Itziar, quienes tienen el pelaje habitual, café claro.

La mutación genética que provocó su pigmentación blanca es rara entre las especies animales, especialmente en estos felinos, de los que apenas hay cuatro casos documentados en el mundo, según la revista National Geographic.

La cachorra es “más activa, mucho más juguetona, es mucho más agresiva, incluso que sus hermanas“, agregó.

Desde que nació, el animal estuvo alejado del público, pero las pocas imágenes que se publicaron se volvieron virales.

El zoológico en Nicaragua mantuvo cubierta con un toldo la jaula donde permanecen Itzae, su madre y sus hermanas, pero desde este viernes lo levantarán parcialmente algunas horas en la mañana durante un mes, para que los visitantes aprecien a la rara felina.

Globos verdes y blancos se colocaron alrededor de la jaula y un cartel con la leyenda “Somos la casa de Itzae” invita a los visitantes a sacarse fotos con la imagen del puma.

#Nicaragua – Itzae (meaning "Gift of God" in Mayan), a four-month-old albino puma cub born in captivity is pictured at Thomas Belt Zoo in Juigalpa.

📸 Oswaldo Rivas #AFP pic.twitter.com/EorQ7dQdVl

— AFP Photo (@AFPphoto) November 12, 2023