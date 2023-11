Lewandowski rompe el silencio sobre su gesto hacia Lamine Yamal

La reciente polémica en torno a Robert Lewandowski, quien aparentemente se habría negado a darle la mano a su compañero de equipo en el FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido contra el Alavés, tuvo una rápida respuesta por parte del delantero polaco al llegar a la concentración de la selección de Polonia para la doble fecha FIFA de noviembre.

En conferencia de prensa, Lewandowski abordó la situación de manera directa, desmintiendo cualquier interpretación negativa de su gesto en el campo. “La situación es solo una coincidencia. Es una situación normal en el campo entre dos jugadores que se gritan entre ellos. No hay mala sangre ni malas intenciones entre Lamine y yo. Todo está bien y no hay nada oculto en esta situación. Realmente no hay nada que comentar en todo esto”, afirmó el veterano ariete.

Lewandowski, al calificar el incidente como una simple coincidencia, dejó claro que no hay motivos para generar controversia alrededor de este episodio. A pesar de las críticas, el goleador polaco pareció restar importancia a la situación, sugiriendo que se trató de un malentendido sin mayores implicaciones.

Lewandowski y Yamal, una buena amistad

El jugador, que cuenta con 19 años más de experiencia que el joven Lamine Yamal, aseguró que la relación con el juvenil está en buen estado. “En cuanto a mi relación con Lamine, hablo muchas veces con él durante el partido, le ayudo y le doy consejos”, añadió Lewandowski, subrayando la normalidad de la convivencia entre ambos en el campo de juego.

Con estas declaraciones, el delantero polaco busca poner fin a la controversia y enfocarse en su compromiso con la selección de Polonia, reafirmando que la situación en el partido contra el Alavés fue simplemente una casualidad sin mayores implicaciones en la relación con su compañero de equipo.