Bellingham abandona la selección inglesa por lesión y regresa a Madrid

La selección de Inglaterra enfrenta una significativa baja este martes, ya que se anunció que Jude Bellingham no estará disponible para la doble fecha FIFA de noviembre, que incluye dos duelos clasificatorios para la Euro 2024, debido a que aún no se ha recuperado completamente de sus problemas en el hombro izquierdo.

“Jude Bellingham y Levi Colwill llegaron a St. George’s Park para ser evaluados el lunes, pero ahora regresarán al Real Madrid y al Chelsea respectivamente para continuar su rehabilitación”, comunicó la selección inglesa, que también sufrirá la ausencia del joven central del Chelsea.

An update from St. George’s Park, as @BellinghamJude and @levi_colwill return to their clubs to continue their rehabilitation.

Recover well, lads 👊

— England (@England) November 14, 2023