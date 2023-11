Diputado Aldo Dávila: “Esto es complejo, es persecución”

El diputado Aldo Dávila confirmó que el personal policial se presentó en horas de la madrugada al condominio donde reside. Esto se dio mientras se desarrollaba una serie de allanamientos ejecutados por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y las fuerzas de seguridad en el marco de las investigaciones por el caso “Toma de la USAC: Botín Político”.

El legislador explicó en entrevista con Emisoras Unidas que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no pudieron identificar puntualmente que se dirigían a su vivienda, ya que solo contaban con una autorización de allanamiento, sin detallar un nombre en específico. En ese sentido, los encargados del complejo le dieron aviso por considerar que podría ser en su contra y él dialogó con el personal.

Los agentes, hombres y mujeres con pasamontañas, de quien destacó que se portaron “muy educados”, le dijeron que llevaban una orden que señalaba una dirección y explicaba que sería el apartamento D, pero el legislador ocupa el B, así que no coincidía. Al revisar un recibo de luz se observó que tampoco concordaba el correlativo.

Aunque, según Dávila, él les dijo que podrían ingresar a su vivienda si la orden lo indicaba, el personal prefirió no hacerlo, pues no se tenía su nombre en el documento, así que no se concretó la inspección.

Dávila afirma ser “perseguido político”

Con respecto a los señalamientos en su contra, el diputado dijo desconocerlos, pues ya se le retiró la inmunidad en cuatro casos distintos: uno por discriminación contra el presidente Alejandro Giammattei; otros dos por denuncias planteadas en su contra por exministros, uno más que surgió luego de que accionara contra la directora de una escuela enfermería que no entregaba credenciales académicas. A estos se suman dos más en los que estaría siendo señalado, pero que desconoce de qué se tratan por estar bajo reserva.

Dávila reiteró que existe persecución sistemática en su contra, de su familia, de su personal, de toda persona cercana a él. “Les están siguiendo. Les escriben a mis allegados por Facebook”, dijo.

“Esto es complejo, es persecución y el golpe de Estado continúa la marcha. Soy perseguido político del régimen y son las consecuencias de hacer bien el trabajo, denunciar los actos de corrupción. Esta es la factura y la pago con gusto y la volvería a pagar”, concluyó.